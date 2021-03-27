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كارتيرون يستبدل ودية الشباب بتقسيمة على شوطين والاستعانة بطاقم تحكيم

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القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراء تقسيمة بين لاعبي الفريق على شوطين لتعويض إلغاء المباراة الودية التي كانت ستقام أمس الجمعة أمام فريق الشباب، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بميت عقبة.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ومن المقرر أن تنطلق التقسيمة بين لاعبى الزمالك فى الثانية والربع عصر اليوم، واستقدم النادي طاقم تحكيم لإدارة اللقاء، لاسيما وإن التدريب الجماعى سينطلق فى الواحدة والنصف ظهرًا بعدما قام كارتيرون بتعديله وأبلغ الجهاز الإدارى اللاعبين أمس الجمعة.

كارتيرون منذ أن تولى مهمة قيادة الزمالك خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو، لم يستقر على موعد ثابت للمران حتى الآن، واعتاد على تغييره كل فترة.

ويرفض كارتيرون وجود مديرًا للكرة فى جهازه المعاون، بعدما رفضه أسامة نبيه، حيث يكتفى الخواجة الفرنسى بالأفراد الموجودون فى جهازه الذى يضم أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود الذى سينضم اليوم فى منصب المدرب، مع مدرب الأحمال ومساعده، ومدرب حراس المرمى.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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