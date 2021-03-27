شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستبدل ودية الشباب بتقسيمة على شوطين والاستعانة بطاقم تحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراء تقسيمة بين لاعبي الفريق على شوطين لتعويض إلغاء المباراة الودية التي كانت ستقام أمس الجمعة أمام فريق الشباب، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بميت عقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق التقسيمة بين لاعبى الزمالك فى الثانية والربع عصر اليوم، واستقدم النادي طاقم تحكيم لإدارة اللقاء، لاسيما وإن التدريب الجماعى سينطلق فى الواحدة والنصف ظهرًا بعدما قام كارتيرون بتعديله وأبلغ الجهاز الإدارى اللاعبين أمس الجمعة.