شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستبدل ودية الشباب بتقسيمة على شوطين والاستعانة بطاقم تحكيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراء تقسيمة بين لاعبي الفريق على شوطين لتعويض إلغاء المباراة الودية التي كانت ستقام أمس الجمعة أمام فريق الشباب، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بميت عقبة.
ومن المقرر أن تنطلق التقسيمة بين لاعبى الزمالك فى الثانية والربع عصر اليوم، واستقدم النادي طاقم تحكيم لإدارة اللقاء، لاسيما وإن التدريب الجماعى سينطلق فى الواحدة والنصف ظهرًا بعدما قام كارتيرون بتعديله وأبلغ الجهاز الإدارى اللاعبين أمس الجمعة.
كارتيرون منذ أن تولى مهمة قيادة الزمالك خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو، لم يستقر على موعد ثابت للمران حتى الآن، واعتاد على تغييره كل فترة.
ويرفض كارتيرون وجود مديرًا للكرة فى جهازه المعاون، بعدما رفضه أسامة نبيه، حيث يكتفى الخواجة الفرنسى بالأفراد الموجودون فى جهازه الذى يضم أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود الذى سينضم اليوم فى منصب المدرب، مع مدرب الأحمال ومساعده، ومدرب حراس المرمى.