شكرا لقرائتكم خبر عن جامع الكرات المتواضع.. محمد صلاح يوزع الهدايا الإنسانية في صفوف الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي الاضواء في صفوف الفراعنة بفضل عودة ابتسامته المعهودة وروحه العالية في التدريبات بجانب تواضعه وعلاقته الحميمة مع الجميع بما فيهم عمال غرف خلع الملابس الذي شاركهم في مهمتهم بحمل مهمات الفريق.

فلقد استحوذت صورة لنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح على إعجاب كبير من جانب الجماهير، حيث ظهر في معسكر "الفراعنة" في كينيا وهو يتولى بنفسه مهمة نقل الكرات من غرفة الملابس إلى الملعب.



صلاح المتواضع

ونالت صورة صلاح وهو يحمل سلة كرات عملاقة على ظهره، إشادات كبيرة من جماهير الكرة ، فضلا عن ترحيب المراقبين والمحللين الذين اعتبروها بداية لعودة صلاح إلى التألق مع المنتخب بعد فترة غياب طويلة تخللتها مشاكل مع اتحاد كرة القدم، بشأن أمور تسويقية بين نجم ليفربول ومسؤولين سابقين في الاتحاد.

كما قام النجم محمد صلاح بموقف نبيل عقب مباراة منتخبي مصر وكينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وجاء التعادل ليمنح مصر بطاقة التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية في الوقت، الذي ودعت فيه كينيا كل آمالها في التأهل إلى البطولة الأبرز في القارة السمراء.



محمد صلاح يواسى لاعبو كينيا

واتجه محمد صلاح عقب المباراة إلى غرفة ملابس منتخب كينيا ليواسيهم عقب فشلهم في التأهل إلى أمم إفريقيا وتمنى لهم حظًا سعيدًا في المرة القادمة، في الوقت الذي تمنى لاعبو المنتخب الكيني وجهازه الفني النجاح له ولمنتخب مصر.



صلاح وأفشة

وفي ظهوره الأول بقميص "الفراعنة" منذ صيف 2019، لم يقدم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الأداء المنتظر منه، وبعد مساهمته في هدف منتخب بلاده لعب بأقل مجهود فيما بدا أن أرضية الملعب لم تساعده وزملاءه.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذي حقق إنجازا تاريخيا وتأهل لأمم إفريقيا لأول مرة.