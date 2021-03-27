شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستغل ودية أسوان لتجهيز العائدين من الإصابة فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على تجهيز لاعبيه العائدين من الإصابة من خلال المشاركة فى ودية أسوان المقرر لها عصر اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية، ويستعد فريق الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وعلى نفس الوتيرة قرر إيهاب جلال إقامة تدريبات الدراويش على فترتين بحيث يقام مران صباحى فى السابعة صباحا وآخر مسائى عند الساعة السابعة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلي تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا، واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.

فى سياق أخر، وافقت اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الوردانى على طلب إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش بتغيير لائحة الفريق الاصفر لتحفيز اللاعبين على الفوز المباريات المقبلة ضمن خطة انقاذ الدراويش من قاع جدول الدوري ، ورأت اللجنة أن مقترح جلال وتصوره للائحة الجديدة مناسب لتحفيز الدراويش لمصالحة جماهيرهم من تراجع النتائج هذا الموسم.