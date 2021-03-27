شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يعلن أسماء الدول المشاركة فى بطولة العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين التى تنظمها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 أبريل المقبل أسماء الدول المشاركة فى المنافسة والتى وصلت إلى 78 دولة لما فيهم مصر البلد المنظم.

وتضم قائمة الدول كلا من، "الجرائر و أنجولا و الأرجنتين و أرمينيا و النمسا و أذربيجان و بيلاروسيا و بوليفيا وبلغاريا و البرازيل و كندا و كاب فيردى و تشيلى و كولومبيا و كوستاريكا و كوت ديفوار و كرواتيا و الدنمارك و إيستونيا و فنلندا و جمهورية التشيك و فرنسا و إسبانيا و جورجيا و غانا و اليونان و الصين و إيران و العراق و ايسلندا و ايرلندا و إسرائيل و جاميكا و الأردن و كازاخستان و ليبيا و لبنان و ليتوانيا و لوكسمبرج وكاراجيسزتان و كوريا و الكويت و لاتفيا و مولدوفا و المكسيك و ناميبيا و نيجيريا و و جزيرة ايسلندا و مقدونيا و نيكواجو و هولندا و عمان و بنما و براجواى و بيرو و الفلبين و بولندا و البرتغال و بورتريكو و قطر ورومانيا و روسيا و أفريقيا الوسطى و صربيا و سلوفينيا و سلوفاكيا و السنغال و السويد وسويسرا و تونس و تركيا و الإمارات و أوكرانيا و أمريكا و أوزباكستان و فينزويلا و توجو بالإضافة إلى مصر.

وقال عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح، إنه تم إبلاغ فنادق الفقاعة الطبية على بدء العزل لكل المشاركين فى البطولة بدءا من يوم 31 مارس الجارى لحماية المتواجدين من فيروس كورونا على غرار بطولة العالم لكرة اليد.

وأكد الحسينى، مشاركة مصر فى بطولة العالم للشباب والناشئين التى تقام على أرضها خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل المقبل بـ42 لاعبا ولاعبة باستاد القاهرة.

وأضاف الحسينى، أن 42 لاعبا هو الحد الأقصى لكل دولة من الدول المشاركة فى المنافسة، مؤكدا مواصلة تنسيق رحلة سياحية للوفود المشاركة بالبطولة، بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث أن هذه الرحلة سيتم وضع إجراءات احترازية مخصصة لها خاصة أن بطولة العالم للسلاح تقام بنظام الفقاعة الطبية لحماية المشاركين من فيروس كورونا.