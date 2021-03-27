شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعود على معلول لمباريات الأهلي بعد التعافى من إصابة الخلفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل غياب على معلول، ظهير أيسر فريق الأهلى، عن الفريق لعدة مباريات قادمة بعد تأكيدات سهيل الشملى طبيب منتخب تونس أن اللاعب يحتاج ثلاثة أسابيع على الأقل حتى يعود للملاعب.

وأكد طبيب منتخب تونس، خلال الساعات الماضية فى تصريحات تليفزيونية، أن على معلول يؤدى حالياً برنامجاً تأهيلياً فى تونس للتعافى من إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية.

ويغيب الدولى التونسى عن مباريات الاهلى منذ إصابته فى العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلى وبايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية الأخيرة بقطر.

طبيب منتخب تونس قال إن معلول يحتاج للمشاركة التدريجية فى المباريات وسيعود للتدريبات الجماعية يوم 16 أبريل المقبل، وبالتالى سيغيب بشكل مؤكد عن مباريات الأهلى أمام المريخ السودانى وسيمبا التنزتنى ببطولة أفريقيا والنصر فى كأس مصر.

فيما ستبقى مشاركة على معلول فى مباراة الزمالك بالدورى المحلى يوم 18 أبريل المقبل محل شك، وستحدد وفقاً لاستجابة اللاعب وقتها مع البرنامج التأهيلي.