شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيرا لـ حراس مرمى الزمالك: لا أعترف إلا بالأداء فى التدريب والمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرازيلى أرتور أوليفيرا، مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع حراس الفريق، مؤكدًا أن تقييمه للأداء لن يكون وفقًا للأسماء أو السياسة التى كان يتبعها البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق، فى التعامل مع الحراس.

وأضاف أوليفيرا لحراس مرمى الزمالك، أن المشاركة بشكل أساسى فى المباريات متوقفة على الأداء والالتزام والتركيز فى التدريبات والمواجهات الرسمية، لافتًا إلى أن النادى الأبيض يمتلك حراس مرمى على أعلى مستوى، ويجب تمنح فرصة المشاركة للأكثر فائدة وليس بناءً على اسم أو مشاركة بالتقادم.

وشدد مدرب حراس الزمالك على ضرورة بذل جميع اللاعبين قصارى جهدهم فى التدريبات، وعدم الانشغال بالمشاركة فى المباريات، موضحًا أن القرار من الجهاز الفنى سيكون لصالح الفريق فى المقام الأول، وعلى الجميع أن يعمل ويجتهد حتى يحصل على الفرصة الحقيقية.

ويبذل محمد أبو جبل قصارى جهده فى تدريبات حراس الزمالك، حتى ينجح فى إقناع مدرب الحراس الجديد بمستواه، قبل أن يعود محمود جنش من معسكر المنتخب الوطنى وينافسه على المركز بشراسة.

وأشاد أوليفيرا بمستوى الحراس الخمسة المتواجدين حاليًا فى تدريبات الفريق، وهم محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية وعمر أسامة عبد الكريم، وكشف أوليفيرا للمقربين منه أن الزمالك يمتلك حراس مرمى مميزين وهو ما يجعله سعيد لعمله بالزمالك.