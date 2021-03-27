مدافع غزل المحلة يخضع لاختبار طبى لارتداء "واقى الوجه" استعدادا للدورى

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القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد سامى، مدافع فريق غزل المحلة، لاختبار طبى غدا الأحد قبل خوض المران الجماعى للفريق على ملعب غزل المحلة لمعرفة مدى شفائه من الإصابة التي لحقت به منذ مباراة الزمالك فى الدورى الممتاز بعد صدامه مع فرجانى ساسى.

ويشارك محمد سامى فى التدريبات البدنية فقط دون الالتحامات، حيث يفضل الجهاز الطبي ارتداء مدافع الفريق "واقى الوجه" استعدادا للمشاركة في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

من جهته منح خالد عيد، المدير الفني للغزل المحلة، راحة للاعبين لمدة 24 ساعة عقب انتهاء معسكر الفريق بالقاهرة أمس، الجمعة، والذى استمر لمدة أسبوع ولعب خلاله مباراتين وديتين وحقق الفوز على البنك الأهلى والجونة.

وتعرض محمد سامي للإصابة بكسر في الجمجمة بعد تدخل التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك العنيف عليه خلال مواجهة الفريقين والتي على إثرها تم نقل اللاعب إلى المستشفى وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه اللاعب التونسي في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، الذي حقق المحلة خلاله الفوز على الأبيض بنتيجة 1/2 .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة عقب خوض 16 مباراة فوز فى 5 والتعادل في 7 والخساراة فى 4 مباريات.