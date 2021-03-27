الامارات | الإصابة تبعد الحسن صالح عن مباراة الإمارات والهند

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد الحسن صالح عن مباراة الإمارات والهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم درجة الاستعداد للمواجهة الودية التي تجمعه بالمنتخب الهندي يوم بعد غد الاثنين بإستاد زعبيل في نادي الوصل، إذ تأتي هذه المباراة في إطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو المقبل .

وكان المنتخب الإماراتي بدأ تجمعه يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة 28 لاعباً قبل أن يتم تقليص القائمة إلى 26 لاعباً بسبب إراحة الثنائي كايو كانيدو مهاجم نادي العين وعبدالله النقبي لاعب وسط نادي شباب الأهلي بداعي الإصابة وحاجتهما للعلاج والراحة، حيث رأى الجهاز الفني بعد التنسيق مع الفريق الطبي أن يُكمل اللاعبان برنامجهما التأهيلي مع أنديتهما، فيما غادر المعسكر أمس الظهير الأيسر لنادي الشارقة الحسن صالح بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته في كاحل القدم وحاجته للعلاج.

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