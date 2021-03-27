الامارات | من رجل الأعمال الشاب الذي يهدد رئاسة فلورينتينو بيريز لريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن من رجل الأعمال الشاب الذي يهدد رئاسة فلورينتينو بيريز لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم، أن رئاسة فلورنتينو بيريز لريال مدريد تواجه تحدياً صعباً في الفترة المقبلة، خصوصاً مع الانتخابات المرتقبة في العام الجاري. وقالت إن رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكيلمي (32 سنة) يعتبر مرشحاً قوياً يهدد مكانة بيريز، وقد ينهي مسيرته الطويلة المستمرة على فترتين أولى (2000 - 2004)، وثانية حتى اليوم منذ عام 2009.

وقالت إن من شروط الترشح أن يكون عضواً لأكثر من عشرين سنة في ريال مدريد، وأن يضمن 15% من ميزانية النادي، وتقدر حالياً بـ92.5 مليون يورو. وقالت إن هذه الشروط ليست عائقاً أمام ريكيلمي، الذي تعود جذوره إلى منطقة فالنسيا بإسبانيا، وحقق نجاحاً كبيراً في قطاع الطاقة، خصوصاً على مستوى أميركا اللاتينية، وذلك من خلال شركته "كوكس إينرجي"، وتقدر قيمتها بـ300 مليون يورو.

وقال رجل الأعمال الشاب إن من خططه أن يوسع من نجاحات الريال، ويستغل بشكل أفضل شهرته العالمية، واعترف بما قدمه بيريز طوال الفترة الماضية، لكنه يؤكد أن "الوقت حان للتغيير". وقال: "دون شك، بيريز أفضل رئيس في تاريخ ريال مدريد، لكن الوقت تغير، وهناك حاجة لدماء جديدة، المؤسسة مطالبة بإحداث تغيير كبير".

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