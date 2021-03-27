شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستبدل ودية الشباب بتقسيمة على شوطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجراء تقسيمة بين لاعبي الفريق على شوطين لتعويض إلغاء المباراة الودية التي كانت ستُقام بالأمس أمام فريق الشباب.

ومن المقرر أن تنطلق التقسيمة بين لاعبي الزمالك في الثانية والربع عصر اليوم واستقدم النادي طاقم تحكيم لإدارة اللقاء.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل بالجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.