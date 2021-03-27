خلال فترة الانتقالات الصيفية.. وليد أزارو على أعتاب الزمالك بفرمان «كارتيرون»

الشارقة - اميمة ياسر - أصبح المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الاتفاق السعودي حاليًا، على رادار نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق، في ظل القناعة بإمكانياته عندما لعب للأهلي وحصل على لقب هداف الدوري المصري.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك في تصريحاته لموقع «الوطن سبورت»، أكد أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، طلب التعاقد مع المغربي وليد أزارو لتدعيم هوم الفريق، وتعويض رحيل مصطفى محمد، إلى الاحتراف الخارجي بصفوف جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

الزمالك يدخل في مفاوضات مع اللاعب المغربي

وأضاف المصدر، أن المدير الفني الفرنسي، يؤمن بقدرات اللاعب المغربي بشكل كبير، ويرى أنه الأنسب للتدعيم في الجانب الهجومي للأبيض، بفضل تحركاته السريعة وإيجابيته على المرمى، وظهر ذلك خلال تواجده مع الأهلي وأيضا حاليا في الدوري السعودي.

وشدد المصدر، على أن النادي سوف يدخل في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل معرفة طلباته المالية، وأيضا إمكانية رحيله من النادي السعودي، وفي حال ترحيبه بالأمر سوف يتم حسم الصفقة بشكل رسمي.

الزمالك يعاني من أزمة في الهجوم

وكان وليد أزارو رحل عن النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية، بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها، وانتقل إلى الدوري السعودي وتحديدا في فريق الاتفاق ونجح في إحراز 5 أهداف هذا الموسم، وهو ما جعل الزمالك يفكر في ضمه مرة أخرى.

ويعاني الزمالك من أزمة في الناحية الهجومية، منذ رحيل مصطفى محمد للاحتراف الخارجي، حيث أحرز الفريق هدفًا واحدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى الآن، وتلقى الخسارة من الترجي في مباراتين، وتعادل في مواجهتي المولودية وتونجيت السنغالي.