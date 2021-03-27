منهم أحمد المحمدي وأبو جبل.. شوقي غريب يضم 12 لاعبا فوق السن لقائمة الأولمبياد المبدئية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشف الناقد الرياضي، أحمد عبد الباسط، عن استقرار شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على 12 لاعبا فوق السن، ضمن قائمة الأولمبياد المبدئية، على أن يتم اختيار 3 من بينهم في القائمة النهائية.

وقال عبدالباسط، خلال تصريحاته ببرنامج "جمهور التالتة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، أن غريب سيرسل قائمة مبدئية بها 50 لاعبا،يوم 15 مايو المقبل، وسيتم تصفيتهم لـ22 لاعبا".

وأضاف أن الأسماء الـ12 هم، "محمد الشناوي، ومحمد أبو جبل، في حراسة المرمى، وأحمد المحمدي وأحمد فتحي، وأحمد حجازي ومحمود الونش، وأيمن أشرف، في الدفاع، ومحمد مجدي قفشة، ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه وطارق حامد ومحمد النني، في خط الوسط".

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الثلاثي الأقرب للانضمام إلى قائمة الأولمبياد هم، محمد صلاح، ومحمد الشناوي، وأحمد حجازي.