موعد مباراة البرتغال وصربيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب صربيا نظيره البرتغال على ملعب راجكو ميتيتش اليوم السبت الموافق 27 مارس 2021 في منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة البرتغال وصربيا..

تنطلق مباراة صربيا و البرتغال في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تكون صربيا والبرتغال في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

بينما تقام مباراة صربيا والبرتغال في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة صربيا والبرتغال..

تذاع مباراة صربيا والبرتغال بشكل حصري عبر قناة بي أون سبورت 2 بتعليق حفيظ دراجي.

الملعب المستضيف لمباراة صربيا ضد البرتغال..

تقام مباراة صربيا أمام البرتغال على ملعب راجكو ميتيتش

موقف الفريقين صربيا والربتغال..

ويدخل منتخب صربيا المباراة وهو يحتل المركز الأول برصيد ثلاث نقاط في المجموعة الأولى، بينما يحتل منتخب البرتغال وصافة المجموعة برصيد ثلاث نقاط .