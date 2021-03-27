موعد مباراة النرويج وتركيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب النرويج نظيره تركيا على ملعب لا روزاليدا اليوم السبت الموافق 27 مارس 2021 في منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة النرويج وتركيا

تنطلق مباراة النرويج وتركيا في تمام الساعة السابعة مساءً

بتوقيت القاهرة،

فيما تكون النرويج وتركيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

بينما تقام مباراة النرويج وتركيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النرويج وتركيا

تذاع مباراة النرويج وتركيا بشكل حصري عبر قناة بي أون سبورت 2 بتعليق سوار الذهب.

الملعب المستضيف لمباراة النرويج وتركيا

تقام مباراة النرويج أمام تركيا على ملعب لا روزاليدا.

موقف الفريقين النرويج وتركيا..

ويدخل منتخب النرويج المباراة وهو يحتل المركز الأول برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل منتخب تركيا وصافة المجموعة برصيد ثلاث نقاط.