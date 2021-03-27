موعد مباراة قطر وأذربيجان والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب قطر نظيره أذربيجان على ملعب ناجيردي اليوم السبت الموافق 27 مارس 2021 في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة قطر وأذربيجان

تنطلق مباراة قطر و أذربيجان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تكون قطر وأذربيجان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة

بينما تقام قطر وأذربيجان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأذربيجان

تذاع مباراة قطر وأذربيجان بشكل حصري عبر قناة بي أون سبورت بتعليق يوسف سيف، وأيضًا عبر قناة الكأس وان بتعليق خليل

البلوشي .

الملعب المستضيف لمباراة قطر وأذربيجان

تقام مباراة قطر ضد أذربيجان على استاد ناجيرديي في مدينة ديبريسين المجرية.

وتشارك قطر في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بشكل اعتباري دون احتساب النتائج.

ويدخل منتخب قطر المباراة منتشيا بالانتصار على منتخب لوكسمبورج بهدف دون مقابل، حيث من المفترض أن يكون هذا الفوز دافعاً معنوياً كبيراً لبطل آسيا، أملاً في السير على نفس المنوال في المباراة الثانية.