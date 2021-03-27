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موعد مباراة روسيا وسلوفينيا والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب روسيا نظيره سلوفينيا على ملعب فيشت الأولمبي اليوم السبت الموافق 27 مارس 2021 في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر  2022.

موعد مباراة روسيا وسلوفينيا

تنطلق مباراة روسيا وسلوفينيا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة،

فيما تكون روسيا وسلوفينيا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية ،

بينما تقام روسيا وسلوفينيا في تمام الساعة السادسة مساءًبتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة روسيا وسلوفينيا

تذاع مباراة روسيا وسلوفينيا بشكل حصري عبر

قناة بي أون سبورت بتعليق جواد بدة .

الملعب المستضيف لمباراة روسيا وسلوفينيا

تقام مباراة روسيا وسلوفينيا على أرضية ملعب فيشت الأولمبي بروسيا .

موقف الفريقين

يدخل منتخب روسيا لقاء اليوم وهو في صدارة المجموعة السابعة بصريد ثلاث نقاط،

بينما يحتل منتخب سلوفينيا وصافة المجموعة برصيد 3 ثلاث نقاط ايضًا .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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