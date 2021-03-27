الحرية للمعاقين ببورسعيد يفوز بدورى الطائرة جلوس

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق نادى الحرية الرياضى للمعاقين بطولة الدورى للكرة الطائرة جلوس بالفوز على نادي المستقبل بالإسكندرية بنتيجة 3/1؛ إذ أقيمت الدورة المجمعة الرابعة لنهائيات الدوري الممتاز بصالة عادل خير الله بمركز شباب الإستاد ببورسعيد تحت إشراف الاتحاد المصرى

البارالمبى.

وفاز فريق الحرية الفوز بالبطولة فى الدورة المجمعة بعد تحقيق نتائج طيبة في نهائيات الدوري الممتاز بالفوز علي نادي بني سويف بنتيجة 3/0 وعلى نادي العزيمة 3/1 وعلى نادي الرباط

3/0 ونادي كفر الشيخ 3/0 .

وقام بتسليم الكأس غريب إدريس أمين صندوق الاتحاد ومثل فريق الحرية للمعاقين كل من هشام صلاح الدين وومحمد على وتامر مرجان وعبدالنبى حسن وحسام مسعود وصلاح عطا وأحمد عبدالفتاح وأسامة عبدالعال والسيد كامل ومحمد سعد والمدير الإدارى متولى الحديدى بإشراف رأفت طغيان أمين صندوق النادى.