غداً بدء مباريات دورة ترقى القسم الرابع لكرة القدم بالفيوم

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ غدا الأحد أولى مباريات دورة الترقى القسم الرابع لمنطقة الفيوم لكرة القدم بلقائي فريقي اهلى الغرق مع شباب ناصر على ملعب المدينة الرياضية فى دمو بينما يلتقى فريقا توت عنخ امون مع سيلا على ملعب الساحة الشعبية.

كان اهلى الغرق وسيلا قد تصدرا المجموعة الاولى وتوت عنخ امون وشباب ناصر فى المجموعة الثانية .

وعقدت منطقة الفيوم لكرة القدم اجتماعا برئاسة الكابتن احمد صبرى رئيس المنطقة

حضره ممثلو الفرق الاربعة وكل من شوقى جبالى واحمد فريد اعضاء مجلس الادارة ومحمد سامى مقرر المنطقة وحسنى خطيرى وسامح سعد من لجنة المسابقات وعن لجنة الحكام شعبان صادق رئيس اللجنة وسيد الشورة عضو اللجنة.

وتقرر خلال الاجتماع اقامة مباريات الدورة الست على ملعبى المدينة الرياضية فى دمو وملعب الساحة الشعبية بمدينة الفيوم

وان تقام المباريات بدون جمهور وتنفيذ الاجراءات الاحترازية لحضور المباريات ويسرى ترتيب الدورة بنفس شروط الترتيب فى الدورى العام وان يدير المباريات حكام الدرجة الاولى بمنطقة الفيوم وتقام المباريات كل يوم احد فى الثالثة مساء ويلتقى فى الاسبوع الثانى الاحد 4 ابريل فريقا اهلى الغرق مع سيلا بملعب الساحة وشباب ناصر وتوت عنخ امون بملعب دمو وتختتم يوم الاحد 11 ابريل مباريات دورة الترقى بلقائى توت عنخ امون مع اهلى الغرق فى دمو وسيلا مع شباب ناصر فى ملعب الساحة الشعبية بمدينة الفيوم .