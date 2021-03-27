شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تحقق ذهبية ISCA الدولية وتحجز بطاقة تأهلها إلى أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حققت بطلة السباحة المصرية فريدة عثمان إنجازًا جديدًا بالفوز بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة في بطولة ISCA الدولية للسباحة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، لتحجز بطاقة تأهلها إلى أولمبياد طوكيو الصيف القادم.

وأعلن الاتحاد المصري للسباحة عن تأهل فريدة عثمان إلى طوكيو مقدمًا لها التهنئة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» قائلًا: «ألف مبروك للفراشة الذهبية فريدة عثمان، تأهلها إلى أولمبياد طوكيو بزمن 57.84 ثانية في سباق 100 متر فراشة، ألف مبروك لمصر».

وبالإضافة إلى ذهبية سباق 100 متر، حصدت فريدة عثمان كذلك ذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن 26.08 ثانية، بالإضافة إلى ذهبية سباق 50 متر حرة.