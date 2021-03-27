شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ليفربول من مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقترب موعد أولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها الصيف القادم بعد تأجيله من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ويزداد الحديث عن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في البطولة، فيما كشف تقرير جديد عن موقف ناديه ليفربول تجاه رغبة شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وكشف شوقي غريب في أكثر من مناسبة عن رغبته في ضم النجم محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو، فيما يبقى موقف ليفربول من إرسال نجم الفريق الاول غير معلن، فيما كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية عنه مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول يعارض فكرة ذهاب محمد صلاح إلى الأولمبياد لثلاثة أسباب، أولها هي رؤية النادي أن مشاركته ستنطوي على مخاطرة كبيرة فيما يتعلق بإمكانية تعرضه للإصابة، كذلك تؤمن أن اللاعبين على هذا المستوى يدينون للنادي بقدر عال من الاحترافية يلزمهم بعدم المخاطرة بأنفسهم ما يجعل الريدز ينصحه بعدم المشاركة في البطولة.

3 أسباب تشكل موقف ليفربول من مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر

أما السبب الثالث، فإن ليفربول يرى أنه حتى ومع مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي فإن الفراعنة لا يملكون أي حظوظ في الحصول على أي ميدالية في المنافسات، ما يعني أن المخاطرة التي سيخوضها صلاح ستكون بلا أي عائد.

ولفت التقرير إلى أن منتخب مصر الأولمبي يعول كثيرًا على وجود محمد صلاح ضمن صفوفه في أولمبياد طوكيو من أجل الوصول إلى أبعد ما يمكن في المسابقة، مؤكدة أن مجرد تواجد نجم ليفربول مع الفراعنة يزيد من قوة الفريق كثيرًا ويمنحه حظوظًا أكبر، فيما يبقى اللاعب بين المطرقة والسندان، إذ عليه أن يتخذ قراره إما بالاستماع إلى نصيحة الريدز أو تلبية نداء بلاده.