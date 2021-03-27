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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الشباب والرياضة تعلق الانشطة الرياضية والتجمعات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
اقرت وزارة الشباب والرياضة تعليق كافة الانشطة الرياضية والتجمعات الشبابية والجماهيرية والاحتفالات والفعاليات غير الضرورية في مختلف المحافظات استجابة لطلب اللجنة العليا للطوارئ.
وشددت الوزارة في التعميم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على المستجدات.