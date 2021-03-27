وزارة الشباب والرياضة تعلق الانشطة الرياضية والتجمعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اقرت وزارة الشباب والرياضة تعليق كافة الانشطة الرياضية والتجمعات الشبابية والجماهيرية والاحتفالات والفعاليات غير الضرورية في مختلف المحافظات استجابة لطلب اللجنة العليا للطوارئ.



وشددت الوزارة في التعميم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على المستجدات.