شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر من اليونان بهدف ودياً استعداداً للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 27 مارس 2018 خسر منتخب مصر من نظيره اليونانى بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم بملعب ليتز يجروند بمدينة زيوريخ فى سويسرا ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى نهائيات كأس العالم الذى أقيم بروسيا ، وأدار المباراة الحكم السويسري فيادى سان ،وبدأ المنتخب المصري المباراة دون مشاركة عدد من نجومه على رأسهم النجم محمد صلاح وعبد الله السعيد وأحمد حجازي ، لم يقدم "الفراعنة" الأداء المرجو منهم، وتلقوا هدفا عند الدقيقة 30 عبر نيكولاس كاليريس، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

أجر ى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، عدة تبديلات في شوط المباراة الثاني، لكنها لم تؤثر على الأداء المصري لتنتهي المباراة بهدف نظيف لليونان.

مثل المنتخب الوطني : محمد عواد وأحمد المحمدي وعلي جبر وسعد سمير وعمر جابر " أيمن أشرق ق 52 " ومحمد مجدي أفشة " حسين الشحات ق 46 " ومحمد النني وحسام عاشور " عبد الله السعيد ق 64" ورمضان صبحي " شيكابالا ق 79 " ومؤمن زكريا " عمرو وردة ق 46 " ومروان محسن " محمود كهربا ق 66 " . وقاد كوبر منتخب مصر فى 37 مباراة “22 رسمية، 15 ودية”، فاز فى 20 وخسر 11 وتعادل فى 6 وسجل المنتخب تحت قيادته 48 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، كما نجح فى قيادة الفراعنة إلى التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بعد غياب عن آخر 3 بطولات، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف. وجاءت مشاركة المنتخب الوطنى فى مونديال روسيا 2018 باهتة للغاية بعد غياب ما يقرب من 28 عاما، حيث خاض المنتخب 3 مباريات فى المونديال لم يحقق أى انتصار وتعرض لثلاث هزائم من منتخبات أورواجوى وروسيا والسعودية ليقرر اتحاد الكرة اقالة كوبر من منصبه.