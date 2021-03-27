شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات محاولات الأهلي لضم هداف الدوري في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم نفي مسئولى نادي سموحة ومحاولات الأهلي "التعتيم" على جهوده لضم حسام حسن مهاجم سموحة إلا أن المعلومات الورادة من القلعة الحمراء تؤكد أن مهاجم الفريق السكندري بات قريب جداً من إرتداء القميص الأحمر.

الأهلي يحاول بقوة تدعيم صفوفه بمهاجم قوي بعدما كشفت مباريات الفريق الأخيرة عن تواضع قدرات الكونغولي والتر بواليا المُنضم للنادي من الجونة في يناير الماضي كما يواصل مروان محسن تألقه في إهدار الفرص ليس أكثر.

وأمام ذلك يرغب الجهاز الفني للأهلي في تدعيم هجومه بلاعب قوي من الدوري المصري وهنا توجهت الأنظار نحو حسام حسن الذي يحتل حالياً قمة جدولي هدافي الدوري بـ8 أهداف.

مسئولو الأهلي تحدثوا مع نظراؤهم في سموحة بشأن الحصول على خدمات اللاعب الصيف المقبل وإستغلال إمكانية إنتقال لاعب أو أكثر من الاهلي لسموحة من أجل إتمام الصفقة.

حسام حسن مهاجم سموحة

ورغم أن فرج عامر رئيس سموحة سبق وأعلن إنه قام ببيع حسام حسن لأحد الأندية المصرية إلا أن حصول الاهلي على خدمات اللاعب وارد جداً في ظل علاقة الناديين وهو ما ظهر بوضوح في زيارة محمود الخطيب رئيس الاهلي الأخيرة لسموحة.

الأهلي اقترب من حسم صفقة حسام حسن بنسبة كبيرة في ظل حالة عدم الرضا على متسوى هجوم المارد الأحمر وأن كان محمد شريف يقدم عروض أفضل بكثير من مروان وبواليا أما صلاح محسن فالإصابات تُعطّل مسيرته كما إنه يحتاج لمزيداً من الخبرات.