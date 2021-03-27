شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب الأهلى قبل القمة.. حمدي فتحي النحس يطارده وغموض موقف معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت الإصابات كابوساً يطارد الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى قبل المواجهات المصيرية التى تنتظر المارد الأحمر خلال شهر أبريل المقبل سواء على الصعيد الافريقى أو المحلى والتى تبدأ بصدام مهم مع المريخ السوداني فى الثالث من الشهر المقبل قد يحسم تأهل الفريق الأحمر إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يسعى خلالها الأحمر للدفاع عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.

وتعتبر المباراة الأبرز للأهلي في شهر أبريل هي مباراة الزمالك والتي تأتي في شهر رمضان المبارك، حيث يقام لقاء القمة المؤجل من الجولة الرابعة في الدوري في الثامن عشر من شهر أبريل المقبل، وستحدد ملامح بطل الدوري العام بشكل كبير، وتأكد غياب حمدى فتحى لاعب خط وسط الاهلى عن القمة فيما لايزال موقف التونسى على معلول غامضاً بدرجة كبيرة..

*حمدي فتحي

كشف أحمد أبو عبلة، طبيب فريق الأهلي، أن حمدى فتحي، لاعب الفريق، تعرض للإصابة مرتين؛ الأولى كسر شرخى في الجزء العلوى من عظام يده، والثانية كدمه في الكوع التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام كينيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ولا تحتاج إلى تدخل جراحى، ويحتاج من 6 إلى 8 أسابيع للعلاج.

وبذلك يغيب حمدى فتحى عن 13 مباراة للأهلى هى: "النصر بكأس مصر، ومباراتى القمة أمام الزمالك في الدورى، وسموحة وإنبى والمصرى والجونة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى، بجانب مباراتى المريخ السودانى وسيمبا التنزانى بدوري أبطال أفريقيا، ومباراتى الذهاب والإياب للدور ربع النهائى لدوري الأبطال حال تأهل المارد الأحمر لها.

وباتت الإصابة بقميص منتخب مصر كابوساً يطارد حمدى فتحى، الذى سرعان ما يجد نفسه طريحاً على الأرض بمجرد الظهور مع الفراعنة متألقاً كعادته، فقد أعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أن إصابة حمدى فتحى بشرخ فى أحد عظمتى الذراع "الكعبرة" وذلك بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا فى أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار، وتعرض حمدى فتحى لهذه الإصابة بعدما شارك مع منتخب مصر فى مباراة كينيا التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق وأعلنت صعود الفراعنة لنهائيات كأس الامم الافريقية الكاميرون 2022.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض لها حمدى فتحى للإصابة بقميص الفراعنة، فلقد تعرض النجم الموهوب للإصابة بقطع فى غضروف الركبة فى 11 نوفمبر 2019 خلال تدريبات منتخب مصر ليغيب عن الملاعب طيلة تسعة أشهر كاملة بعدما أجرى عملية جراحية وخاض برنامجا تأهيليا استمر لشهور طويلة، وخسر الأهلى والفراعنة جهود اللاعب المتألق دفاعاً وهجوماً فترة ليست بالقصيرة قبل أن يعود ويحجز مكاناً أساسياً بتشكيلة المارد الاحمر وسط صراع مع زميليه أليو ديانج وعمرو السولية، كما عاد لتشكيلة الفراعنة وأصبح هداف المنتخب الوطنى فى عهد مدربه حسام البدرى بهدفين واستطاع أن يظهر بصفة أساسية على حساب محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى.

*علي معلول

أكد الدكتور سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، أن هناك تفاهما كاملا بين الجهاز الطبي للنادي الأهلي ونظيره في منتخب تونس، بخصوص عودة علي معلول وتأهيله من الإصابة، بعد أزمة إصابة اللاعب وسفره لبلاده مؤخرا.

وقال الشملي "معلول كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ويوم 16 إبريل المقبل سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات وليس للمشاركة فى التدريبات، تغلبنا على الإصابة واللاعب يمر بفترة تحسن كبيرة، نتمنى أن ننجح في تجهيزه بنسبة مائة بالمائة حتى موعد عودته للملاعب في ظرف 3 أسابيع".

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذي ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولي لظروف مشاركة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه مُقدم على خوض 8 مباريات في شهر أبريل سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفني متخوفا من تعرض لاعبيه للإصابات، لاسيما أنه يخوض تحديات قوية مثل مباراتيه الإفريقيتين ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزاني ومواجهة الزمالك بقمة الدوري.