شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ونش الزمالك صخرة جديدة فى دفاعات الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك ومنتخب مصر، أنه رجل المهام الصعبة، بعد تألقه فى مباراة مصر وكينيا التى أقيمت بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022 بالكاميرون، ونجح مع زملائه فى منع الهجمات الخطيرة للاعبى المنتخب الكينى والحفاظ على التعادل ليخطف الفراعنة تأشيرة التأهل بشكل رسمى إلى كان 2022.

محمود حمدى الونش يتميز منذ ظهوره فى نادى الزمالك بحالة من ثبات المستوى فى مركز مهم وحساس بالقلعة البيضاء، حتى إن غيابه بات يشكل أزمة وصداعاً فى رأس الجهاز الفنى للفريق الأبيض، نظراً لقيمة الدور الذى يلعبه مع أبناء ميت عقبة.

انضم محمود حمدى الونش إلى نادى الزمالك فى موسم الانتقالات الصيفية عام 2016 وبالتحديد فى شهر أغسطس، قادماً من فريق طلائع الجيش، بعدما لفت تألقه أنظار مسئولى القلعة البيضاء ليثبت أقدامه سريعاً بالتشكيل الأساسى للفريق، ويصبح أحد العناصر الهامة.

وحتى الآن شارك محمود حمدى الونش مع الزمالك فى 147 مباراة منذ انضمامه فى 2016، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً آخر، وشارك فى الدفاع عن مرمى فريقه ليصبح صخرة حقيقية فى الدفاع الأبيض تتحطم عليها هجمات المنافسين.

انضم صاحب الـ 25 عاماً إلى المنتخب الأول فى مايو 2018، ليبت أقدامه أيضاً مع التشكيل الأساسى للفراعنة فى وقت سريع ويصبح محط ثقة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدري.

وحصد الونش مع الزمالك 6 بطولات، جاءت بواقع، بطولتين فى كأس مصر، وبطولتين فى كأس السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي.



الونش في المنتخب



الونش في غرفة خلع ملابس الزمالك



الونش مع ابنه



الونش مع جماهير الزمالك



الونش وابنه



الونش واولاده



الونش وشيكابالا



الونش وطارق حامد



الونش ومحمود علاء



الونش ونجله



الونش يرفع الكأس



الونش