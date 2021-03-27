شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: المثلوثى مستمر وكارتيرون لم يطلب رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر بنادى الزمالك، أن التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن، مستمر مع الفريق، ولا توجد نية لرحيله كما ردد البعض، بعدما ترددت أنباء عن تقديم الفرنسي باتريس كارتيرون طلبا رسميا لرحيل المثلوثي في الميركاتو المقبل؛ لعدم القناعة بإمكانياته الفنية.

وأوضح المصدر أن المثلوثي يتعرض لحملة شرسة منذ قدومه للزمالك، حيث ظهرت عليه شائعات في البداية بمعاناته من إصابة مزمنة، ثم إشاعة تقديم البرتغالي باتشيكو، المدير الفني السابق، طلبا لرحيله وتكررت مرة أخرى، بعد تولي كارتيرون المسئولية.

وأشار المصدر إلى أن المثلوثي قدم مستويات مميزة بعد المشاركة مع الزمالك منذ مباراة تونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، وأثبت أنه يمتلك إمكانيات فنيه كبيرة، وحجز مكان بالتشكيلة في آخر أيام باتشيكو، لكن من المنطقي، بعد تعديل الجهاز الفني سيحتاج اللاعب بعض الوقت للحصول على ثقة المدرب الجديد.