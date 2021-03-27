شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة رحيل أشرف بن شرقي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك حقيقة رحيل المغربى أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية الموسم الكروى الحالي، بعدما ترددت أنباء قوية عن اقتراب اللاعب من الرحيل ورفضه تجديد عقده مع القلعة البيضاء فى الوقت الحالي.

وقال المصدر الزملكاوى، إن عقد أشرف بن شرقى مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى اللاعب مستمر مع الفريق لمدة عام ونصف قبل انتهاء التعاقد، وليس منطقيا طرح هذا التساؤل فى الوقت الحالى بوسائل الإعلام، الحديث عن رحيله من عدمه لأن العقد لا يزال سارياً ولا يوجد سبب للتعجل فى تجديده.

وأضاف المصدر، أن الزمالك بالتأكيد يتمسك باستمرار أشرف بن شرقى مثله مثل باقى العناصر الأساسية بالفريق، ولكن لم يتم فتح ملف تجديد عقده فى الوقت الحالي، مؤكدا أن هذا ليس منطقيا، خاصة مع عدم توافر السيولة المالية اللازمة لحسم هذا الملف فى ذلك التوقيت، وهو أمر معروف للجميع ولا توجد أسرار فيه.

ويسعى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك لإعادة توهج المغربى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو من جديد برفقة القلعة البيضاء بعدما تراجع مستواهما هذا الموسم.

ويمنى كارتيرون نفسه باستعادة الثنائى بريقهما بعدما قادا الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية رغم عدم التتويج بالبطولة إلا أنهم دائمًا كانا يظهران بقوة فى الموسم الماضي.

وأصبح الثنائى بن شرقى وزيزو لا غنى عنهما فى تشكيل الفريق فى أى وقت، ولكن جاءت يعانى الثنائى حاليا من تراجع كبير فى مستواهما مما هدد الفريق بالخروج من بطولة أفريقيا، بالإضافة إلى نزيف النقاط الذى فقده الفريق فى بطولة الدورى.