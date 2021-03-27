الخليج 365 يكشف كواليس انضمام عبدالمقصود لجهاز كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، كواليس ضم أحمد عبد المقصود للجهاز الفني لفريق الكرة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان الخليج 365 قد نشر مساء يوم أمس الجمعة، خبر انضمام أحمد عبدالمقصود للجهاز الفني لباتريس كارتيرون، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، صباح اليوم السبت:"عندما رحل كارتيرون لتدريب التعاون، كان نادي الصقور الذي يدربه أحمد عبد المقصود يتدرب على ملاعب التعاون فكان هناك سابق معرفة بينهما منذ كان عبدالمقصود في الزمالك؛ حيث كان يدرب فريق 2001 الذي صعد منه كارتيرون كلًا من أحمد عيد، أسامة فيصل، حسام أشرف وغيرهم فطلب ضمه لجهازه في نادي التعاون ولكن نادي الصقور تمسك بعبدالمقصود لاقترابهم من الصعود للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخ النادي ولم يمانع عبدالمقصود الاستمرار".

وتابع المصدر ذاته:"حين عاد كارتيرون لتدريب الزمالك عُرض عليه عدة اسماء للعمل معه بالجهاز الفني مثل أمير عبدالعزيز، أحمد عبدالمقصود، أحمد عبدالرؤوف بحكم عمل أمير وأحمد معه من قبل ومعرفته بعبدالمقصود ولكن جاء أسامه نبيه ثم تواصل الزمالك مع عبدالمقصود ليكون الرجل رقم 3 بالجهاز الفني ولكنه في هذه الفترة بد بأنه يتبقى له مباراتين مع فريقه للصعود ولن يستطع ترك النادي ولكن إذا استطاعوا الصبر عليه أسبوعين سينتهي الدوري في السعودي".

وأتم المصدر تصريحاته بـ:"عقب مباراة الترجي قال كارتيرون بما إن هناك فترة توقف دولي طويلة فلا مشكلة من انتظاره يُنهي مباراتيه مع ناديه وبالفعل صعد عبدالمقصود بنادي الصقور لدوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخ النادي وسيتواجد اليوم في مقر نادي الزمالك وربما يتواجد في التدريبات".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مولودية الجزائر يوم السبت المقبل الموافق 3 أبريل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.