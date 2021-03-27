رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الخطيب ضم حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن جلسته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لم تشهد أي حديث حول مهاجم فريق سموحة حسام حسن.

وكان الخطيب قد قام بزيارة نادي سموحة في وقت سابق.

وقال رئيس سموحة في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" "الخطيب صاحب تاريخ مشرف، أسطورة لكرة القدم ورئيس للنادي الأهلي، حقق نجاحات عديدة كلاعب وعلى مستوى الإدارة".

واستمر "بالطبع كنا سعداء في سموحة بزيارة محمود الخطيب، ويجب أن تكون العلاقات بين جميع الأندية جيدة من أجل صالح المنظومة وكرة القدم".

وشدد "الخطيب صديق عزيز أتمنى له التوفيق دائماً، وهو شخص وطني وهادئ ومحترم".

وصرح "أقسم بالله، لم نتحدث في ملف حسام حسن، لم تشهد الجلسة أي حديث حول تلك الأمور، الخطيب لم يطلب التعاقد مع حسام حسن".

واختتم "أمر رائع تواجد حسام حسن في منتخب مصر، وننتظر حصوله على فرصة".

وسبق وأعلن فرج عامر، أنه قام ببيع حسام حسن لأحد أندية الدوري المصري بمقابل مالي كبير دون الكشف عن هوية النادي.