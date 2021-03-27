"أيمن أشرف جاهز".. طبية الأهلي تكشف حالة المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي، على جاهزية أيمن أشرف، المدافع الأيسر للفريق بشأن المشاركة في مباراة المريخ السوداني.

وخرج أيمن أشرف من معسكر منتخب مصر، بعدما غاب عن المشاركة أمام كينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بسبب معاناته من الإجهاد وخشونة في الركبة.

ويستعد الأهلي لملاقاة المريخ السوداني يوم 3 أبريل بالجولة الخامسة لمجموعات أبطال أفريقيا، ويعاني الفريق من غياب الثنائي علي معلول ومحمود وحيد في الجانب الأيسر.

وقال محمد شوقي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" "التقارير الطبية تثبت عدم وجود أي مشاكل بشأن أيمن أشرف، كان بحاجة للراحة بسبب الإجهاد والخشونة".

واستمر "أمر طيب عدم الدفع به أمام كينيا، التقارير تؤكد سلامته، أيمن أشرف جاهز لمباراة الأهلي والمريخ السوداني إن شاء الله".

واستمر "نحمد الله أن حمدي فتحي لا يحتاج للتدخل الجراحي، علمياً لا يمكن له العودة قبل 8 أسابيع، 4 أسابيع من أجل التئام الكسر، و4 أسابيع للتأهيل".

وشدد "الأزمة تتعلق بالالتحامات والتدريبات القوية، لكن حمدي فتحي خلال فترة قصيرة يمكنه التدرب بشكل فردي للحفاظ على لياقته البدنية".

وصرح "محمود متولي إن شاء الله خلال 3 أسابيع يكون قادراً على العودة للمشاركة في المباريات، ومحمد محمود خلال نفس الفترة يمكنه العودة للملاعب والتدريبات القوية إن شاء الله".

واختتم "كريم نيدفيد جاهز للمشاركة في المباريات، لكن القلق هو ما يؤجل عودته، نتعامل معه بحرص زائد بسبب كثرة الإصابات والأزمات، هو جاهز ولا يوجد أي مشاكل".