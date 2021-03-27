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تعرف على مباريات "سبت تصفيات أوروبا" والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.

الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة لها:

07:00 ـ هولندا vs لاتفيا ـ ـ القناة الناقلة: BeIN Sports 1 Premium.

09:45 ـ صربيا vs البرتغال ـ القناة الناقلة: BeIN Sports 1 Premium.

9:45: التشيك vs بلجيكا ـ القناة الناقلة: BeIN Sports 2 Premium.

04:00 ـ روسيا vs سلوفاكيا ـ القناة الناقلة:beIN Sports 1 HD Premium

07:00 ـ النرويج vs تركيا ـ القناة الناقلة:beIN Sports 2 HD Premium

07:00 ـ كرواتيا vs قبرص ـ القناة الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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