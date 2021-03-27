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الاتحاد يهزم سبورتنج ويتصدر الدوري والجزيرة يتراجع للمركز الثالث

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على مضيفه سبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة كبيرة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من عمر المسابقة.

فيما تفوق الأهلي على مضيفة الجزيرة ليهبط صاحب الأرض للمركز الثالث من جدول الترتيب  
وأقيمت مباريات الجولة العاشرة من

عمر المسابقة، اليوم الجمعة، بين فرق دوري السوبر التي تتنافس على لقب المسابقة.
وجاءت نتائج مباريات الجولة العاشرة كالتالي:
الجزيرة 64 – 72 الأهلي
طلائع الجيش 60 – 72 الزمالك
سموحة 69 – 67 المصرية للاتصالات
سبورتنج 68 – 90 الاتحاد السكندري
وجاء ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة العاشرة كالتالي:
الاتحاد في المركز الأول بـ 18 نقطة
الزمالك في المركز الثاني بـ 18 نقطة 
الجزيرة في المركز الثالث بـ 18 نقطة
سبورتنج في المركز الرابع بـ 15 نقطة
الأهلي في المركز الخامس بـ 15 نقطة
سموحة في المركز السادس بـ 14 نقطة 
المصرية للاتصالات وطلائع الجيش في المراكز السابع والثامن برصيد 11 نقاط
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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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