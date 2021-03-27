الاتحاد يهزم سبورتنج ويتصدر الدوري والجزيرة يتراجع للمركز الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على مضيفه سبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة كبيرة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من عمر المسابقة.

فيما تفوق الأهلي على مضيفة الجزيرة ليهبط صاحب الأرض للمركز الثالث من جدول الترتيب

وأقيمت مباريات الجولة العاشرة من

عمر المسابقة، اليوم الجمعة، بين فرق دوري السوبر التي تتنافس على لقب المسابقة.وجاءت نتائج مباريات الجولة العاشرة كالتالي:الجزيرة 64 – 72 الأهليطلائع الجيش 60 – 72 الزمالكسموحة 69 – 67 المصرية للاتصالاتسبورتنج 68 – 90 الاتحاد السكندريوجاء ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة العاشرة كالتالي:الاتحاد في المركز الأول بـ 18 نقطةالزمالك في المركز الثاني بـ 18 نقطةالجزيرة في المركز الثالث بـ 18 نقطةسبورتنج في المركز الرابع بـ 15 نقطةالأهلي في المركز الخامس بـ 15 نقطةسموحة في المركز السادس بـ 14 نقطةالمصرية للاتصالات وطلائع الجيش في المراكز السابع والثامن برصيد 11 نقاط