شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي يبحث مع عبد الحفيظ ترتيبات رحلة الأهلي للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في السودان، مع جهاز الكرة ترتيبات مباراة المريخ ببطولة أفريقيا، وفتح خالد الدرندلي خطوط اتصال مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل الترتيب لرحلة السودان ومباراة المريخ المقرر لها 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحدد الأهلي 31 مارس الجارى موعداً للسفر إلى السودان لخوض المباراة المرتقبة التي يتطلع فيها الأهلي للفوز من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة القادمة، للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذى ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولي لظروف مشاركة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه مُقدم على خوض 8 مباريات في شهر أبريل سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفني متخوفاً من تعرض لاعبيه للإصابات، لاسيما أنه يخوض تحديات قوية مثل مباراتيه الأفريقيتين ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزاني ومواجهة الزمالك بقمة الدوري.

ويحاول موسيماني ومعاونوه استغلال عودة عدد من اللاعبين المصابين فى تطبيق سياسة التدوير، مثل وليد سليمان وناصر ماهر ومن قبلهما صلاح محسن، بخلاف ترقب أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل سعد سمير ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا.