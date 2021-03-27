شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن ملعب مباراة مصر وليبيا بتصفيات كأس العالم ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد قرميدة، الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مباراة منتخبي مصر وليبيا، بتصفيات كأس العالم 2022، ستُقام على ملعب طرابلس.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:" ملعب طرابلس سيكون جاهز لاستضافة مباراة منتخبي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم، بعد عودة منتخبنا للعب على أرضه عقب طول غياب".

وأكمل:" نشكر مصر وتونس على استضافة منتخب ليبيا والأندية الليبية خلال السنوات الماضية".

وأنهى:" تم رفع الحظر عم إقامة المباريات في ليبيا، ولجنة من الكاف حضرت إلى ليبيا من أجل الاطمئنان على الأوضاع قبل مباراة تونس".

ويلعب منتخب مصر في مجموعة بتصفيات كأس العالم 2022 أمام كل من ليبيا وأنجولا والجابون.