شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس يدافع عن البدري: «الهجوم عليه غير مبرر»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، عن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عقب التعادل في مباراة كينيا بنيروبي، بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

وقال يونس في تصريحات تليفزيونية:«لدنيا أكثر من 90 مليون مدرب ومحلل من بين الشعب المصري، فلا يعجننا أحد ولا يرضينا أحد».

وواصل:«الهجوم على البدري غير منطقي وغير مبرر، ربما يكون أخطأ ولكن الحملات ضده كثيرة».

وأكمل حديثه:«المنتخب يقدم مستويات سيئة منذ فترة طويلة مع مدربين سابقين وليس الاّن فقط، والبدري قدم ما عليه ببلوغ منتخب مصر نهائيات أمم أفريقيا».

وأنهى حديثه مؤكداً أن الجماهير المصرية تفتقد التعامل النفسي مع اللاعبين والمدربين بالهجوم عليها وعدم تحفيزها قبل المباريات الهامة.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 المقرر اقامتها في الكاميرون قبل لقاء الجولة الأخيرة من التصفيات أمام جزر القمر الاثنين المقبل.