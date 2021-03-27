شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: أفشة أسطى «نص ملعب» منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، على أداء محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب فريق الكرة بالنادي الأهلي، مع منتخب مصر الأول في المباراة الأخيرة أمام كينيا.

وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية:«أفشى هو أسطى نص ملعب منتخب مصر في الوقت الحالي».

وأكمل:«المنتخب المصري يضم عدد كبير من اللاعبين المدافعين ولا يوجد صانع ألعاب سوى أفشة، وكان على حسام البدري ضم يوسف أوباما نجم الزمالك».

وأضاف:«كنت أتوقع أن يلعب النني بجوار طارق حامد وحمدي فتحي ولكن البدري كان لديه جرأة بالدفع بثنائي فقط في منتصف الملعب وهو ما منح السيطرة للمنتخب الكيني».

وأنهى تصريحاته متمنياً أن يكون تجمع المنتخب المصري في الفترة المقبلة بوقت كافي قبل المباريات الهامة كي يحدث الانسجام بين جميع اللاعبين المحليين والمحترفين.