شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية ثنائي الأهلي لمباراة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد شوفي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، على جاهزية الثنائي أيمن أشرف ووليد سليمان، لخوض مباراة المريخ السوداني المقبلة.

ويلعب الأهلي أمام المريخ السوداني السبت المقبل، بملعب الأخير، بمنافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوقي في تصريحات تليفيزيونية:" أيمن أشرف جاهز لمباراة المريخ بعد تعافيه من الاصابة، كذلك وليد سليمان الذي اكتُمل شفائه منذ فترة".

ويحتاج الأهلي للفوز في أحد مباراتيه أمام كل من المريخ في السودان وسيمبا التنزاني بالقاهرة من أجل بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها في النسخة الماضية.