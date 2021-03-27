شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع وليد أزارو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي الزمالك عن حقيقة الأنباء المترددة حول الدخول في مفاوضات مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي.

وقال عمرو الدردير، رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك والمتحدث الرسمي خلال تصريحات تليفزيونية:«لا يوجد أي تفاوض مع وليد أزارو في الوقت الحالي».

وتابع:«الحديث عن الصفقات الجديدة مؤجل حتى نهاية الموسم، ولدينا أهداف أخرى مثل بطولة الدوري والحفاظ على أمالنا في التأهل من مجموعة دوري أبطال أفريقيا».

ويلعب الزمالك أمام مولودية الجزائر، السبت المقبل، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أزارو قد رحل عن الأهلي في يناير من الموسم الماضي على سبيل الاعارة للاتفاق قبل أن يعلن النادي السعودي عن شرائه نهائياً في الموسم الحالي.