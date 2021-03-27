شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعالج أخطاء كينيا أمام جزر القمر.. ويتدرب باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، تدريباته اليوم باستاد القاهرة استعداداً لمباراته المقبلة أمام جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، واكتفى الفراعنة بتدريبات استشفائية أمس بسبب إجهاد السفر وقلة النوم.

ويعكف الجهاز الفنى للمنتخب على دراسة مباراة الفريق أمام كينيا الخميس الماضى، للوقوف على الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون وتصحيحها قبل مواجهة جزر القمر التى يسعى حسام البدرى للفوز بها لتصدر المجموعة السابعة بالتصفيات.

وعادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطنى فجر أمس الجمعة على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبى بعد تأهل المنتخب رسمياً إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.

ويواصل الفريق الوطنى معسكره المغلق بالقاهرة عقب وصوله استعدادًا لمواجهة جزر القمر الاثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كآس الأمم الأفريقية.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.