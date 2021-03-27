محمد احتارين يُجهز صفعة قوية للهولنديين على طريقة حكيم زياش!

يُجهز موهبة نادي بي اس في ايندهوفن “محمد احتارين” صفعة قوية إلى الهولنديين، وفي مقدمتهم المدير الفني لمنتخب هولندا الأول “فرانك دي بور” بعد استبعاده من تشكيلة الطواحين المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 بالموافقة على تمثيل بلده الأصلي “المغرب” في كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر لها في الكاميرون الشتاء المقبل، كما فعل حكيم زياش قبل سنوات قليلة بتفضيل المغرب على هولندا بعد التقليل منه في عدة مناسبات.

وتعرض محمد احتارين لنقد لاذع من مدرب منتخب هولندا لأقل من 21 سنة، حيث وصفه بـ “غير الجاهز في الوقت الراهن للعب على المستوى الدولي”، الأمر الذي أثار حفيظة مهاجم ايندهوفن ودفعه نحو التفكير بجديّة في انهاء تجاهله لمنتخب المغرب حسب ما ذكره موقع هسبورت المغربي.

وأقدم محمد احتارين خلال الساعات القليلة الماضية على حذف صورة له بقميص المنتخب الهولندي من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، في ردة فعل غاضبة على إبعاده عن قائمة الطواحين المشاركة في أولى جولات تصفيات كأس العالم 2022 أمام تركيا.

ووفق موقع Hesport فإن الأيام القليلة المقبلة قد تعرف تغييرات جديدة في الجنسية الرياضية للاعب “محمد إحتارين”، الذي قد يعود للدفاع عن قميص منتخب المغرب ويسير على خطى منير الحدادي نجم نادي إشبيلية، ولاعب واتفورد آدام ماسينا، خصوصاً وأنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن مع هولندا.

وكان مدرب منتخب هولندا “فرانك دي بور”، قد أبعد محمد إحتارين، ذو الأصول المغربية، من القائمة المستدعاة استعدادا لمباريات “الطواحين” أمام كل من تركيا ولاتفيا وجبل طارق – على الترتيب- ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويضيف تقرير هسبورت “تلقى إحتارين اتصالات مكثفة في وقت سابق من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل إقناعه بالدفاع على قميص”أسود الأطلس”، غير أنه أدار ظهره لمنتخب بلاده “الأصلي”، مفضلا تمثيل هولندا بلد المولد والنشأة؛ إلا أن غيابه عن تشكيلة “الطواحين” قد يجعل مصيره لا يختلف عن عدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين اختاروا بلد النشأة، قبل أن يصطدموا بواقع الإقصاء من مدربي منتخباتهم.

رد الإتحاد الهولندي لكرة القدم على تمثيل إحتارين منتخب المغرب بدلاً من هولندا

وفق لما ما نقله موقع “فوتبول أورونج الهولندي”، فإن مدير الكرة بالاتحاد الهولندي “نيكو بان هوغما”، أشار قبل أيام إلى أن الأخير لا مانع له في حال فكر اللاعب في تغيير جنسيته الرياضية والدفاع عن قميص المنتخب الوطني المغربي بدلاً من هولندا.

وقال نيكو يان هوغما بهذا الشأن: “لم أسمع أي شيء بخصوص اختيار إحتارين لمنتخب آخر، ونحن على تواصل دائم مع اللاعب الذي يمر بفترة عصيبة، ويجب أن يعود لناديه مرة أخرى، وبعد ذلك كل الأمور ستكون إيجابية”.

من جانبه قال مدرب منتخب هولندا لأقل من 21 سنة “إدوين فان دي لوي” عن محمد إحتارين “نحن نحضر للمشاركة في كأس أمم أوروبا، ونختار أفضل اللاعبين الجاهزين الذين يستوعبون طريقة لعبنا، والقادرين على المنافسة في الاستحقاقات القادمة، وهذه الشروط غير متوفرة في إحتارين في الوقت الراهن”.