مشاهدة فيديو ملخص مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب الموريتاني في تصفيات أمم أفريقيا

شاهد فيديو ملخص مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الموريتاني، في قمة مباريات اليوم الجمعة 26-3-2021، ضمن الجولة تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

اكتفى المنتخب المغربي بنقطة وحيدة من مواجهته أمام مضيفه المنتخب الموريتاني في ختام مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، ليحقق تأهلاً مريحًا إلى البطولة المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

وضمن المنتخب المغربي التأهل برصيد 10 نقاط قبل خوضه لمباراة اليوم أمام موريتانيا بسبب سقوط منتخب أفريقيا الوسطى في فخ التعادل الإيجابي 2/2 أمام نظيره البوروندي في اللقاء الذي أقيم بينهما بعد عصر اليوم الجمعة.

ورفع منتخب أسود أطلس رصيد نقاطه إلى 11 في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021 متفوقًا على موريتانيا الثانية بـ 5 نقاط واضحة قبل جولة واحدة من نهاية هذه التصفيات.

بينما تراجع منتخب بوروندي إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل منتخب أفريقيا الوسطى المجموعة بأربعة نقاط.

وانضم المنتخب المغربي إلى منتخبات مصر والجزائر وتونس وجزر القمر الذين تمكنوا من بلوغ نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 هذا الأسبوع، وبإمكان منتخب موريتانيا اللحاق بركب المنتخبات العربية إذا ما نجح في التعادل مع أفريقيا الوسطى خارج الديار بشرط تعرض بوروندي للتعادل أو للخسارة في المغرب.

وشهدت مباراة المغرب وموريتانيا مشاركة اللاعب الدولي الإسباني السابق “منير الحدادي”، الذي طلب من الفيفا تمثيل بلده الأصلي “المغرب” رغم مشاركته مع إسبانيا من قبل.

وأقيمت مواجهة منتخب المغرب ومنتخب موريتانيا على ملعب “الشيخ ولد بيديا” بالعاصمة نواكشوط، وانطلق البث المباشر فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت تونس، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

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