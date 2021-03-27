تعرف على تشكيلة المنتخب المغربي المتوقعة في مباراة موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا 2021، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة 26 مارس في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

يتواجد المنتخب المغربي فى المجموعة الخامسة بـ تصفيات أمم أفريقيا 2021، وتضم المجموعة كل من (المنتخب الموريتاني – المنتخب البوروندي – منتخب جمهورية افريقيا الوسطي).

ويدخل المنتخب المغربي هذه المباراة وهو على رأس صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، جمعهم من ثلاث انتصارات، وتعادل وحيد.

تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة في مباراة موريتانيا

من المتوقع أن يدخل المدير الفني لمنتخب المغرب “وحيد خاليلوزيتش” بتشكيلة هجومية من البداية، بغيت حسم الأمور مبكراً وتجنب مفاجآت شقيقه الموريتاني الذي عانى أسود الأطلس أمامه في مباراة الذهاب في الرباط.

وإذا كان الإختيار في مركز حراسة المرمى لا غبار عليه بتواجد المتألق مع اشبيلية “ياسين بونو“، فإن الرباعي المرشح للتواجد في دفاع منتخب المغرب أمام موريتانيا من المتوقع أن يشهد بعض التغييرات عن المباريات السابقة لدى أسود الأطلس.

وينتظر أن يزج وحيد خاليلوزيتش منذ البداية، بالوافد الجديد أدم ماسينا كظهير أيسر، نظراً لمعاناة منتخب المغرب مع هذا المركز منذ إعتزال بدر القادوري، كما أن مدافع خيتافي الإسباني سفيان شاكله قد يسجل أول ظهور مع المنتخب المغربي إلى جانب رومان سايس في قلب الدفاع.

وحسب الرأي العام المغربي، فإن وحيد سيعتمد في مباراة موريتانيا على لاعب إنتر ميلان الإيطالي أشرف حكيمي كظهير أيمن للاستفادة من كل إمكانياته، بدلاً من الدفع به في المقدمة كجناح أيمن.

التالي تشكيلة المنتخب المغربي المتوقعة في مباراة اليوم أمام موريتانيا

ياسين بونو

آدم ماسينا – سفيان شاكله – رومان سايس – أشرف حكيمي

سفيان أمرابط – أيمن برقوق – أملاح – منير الحدادي – حكيم زياش

يوسف النصيري

وسيحتاج منتخب أسود أطلس للخروج من مباراته أمام موريتانيا بنقطة واحدة لتحقيق التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون مطلع عام 2022 واللحاق بالرباعي العربي “جزر القمر ومصر والجزائر وتونس”.

على الجانب الآخر يحتل منتخب موريتانيا المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، جمعهم من تعادلين، وفوز وحيد، وتعرض لهزيمة واحدة، وسيسعي فى مباراته امام ضيفه المغربي للخروج بالثلاث نقاط لضمان تأهله كثاني مجموعته.