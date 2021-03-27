مشاهدة مباراة منتخب المغرب ومنتخب موريتانيا في بث مباشر اليوم تصفيات كأس أمم أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب المغرب ومنتخب موريتانيا، في أهم مباريات اليوم الجمعة 26-3-2021، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ينقل بث مباشر مباراة منتخب المغرب ومنتخب موريتانيا على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المغربي “محمد بركات”، كما ينقل على قناة بين سبورتس الفرنسية 2.

وتقام مواجهة منتخب المغرب ومنتخب موريتانيا على ملعب “الشيخ ولد بيديا” بالعاصمة نواكشوط، وينطلق البث المباشر فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت تونس، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ويتواجد منتخب المغرب ومنتخب موريتانيا فى المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات، “جمهورية إفريقيا الوسطى، وبوروندي “، ويتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون هذا العام 2021، صاحب المركز الأول والثاني من كل المجموعات.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة فى صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، جمعهم من ثلاث انتصارات، وتعادل وحيد، ويحتاج منتخب أسود الأطلس الى الخروج من مباراته أمام منتخب موريتانيا بنقطة واحدة لحسم تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون الصيف القادم.

على الجانب الآخر يحتل منتخب موريتانيا المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، جمعهم من تعادلين، وفوز وحيد، وتعرض لهزيمة واحدة، وسيسعي لخطف بطاقة التأهل الثانية، بتحقيق الثلاث نقاط اليوم أمام ضيفه المنتخب المغربي.

ويحتل منتخب بوروندي المركز الثالث فى المجموعة برصيد 4 نقاط، وفى المركز الأخير يأتي منتخب جمهورية افريقيا الوسطي برصيد ثلاث نقاط.

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