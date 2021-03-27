جدول مباريات ميلان في شهر أبريل “مرحلة أكون أو لا أكون في الدوري الإيطالي”

يرفع ميلان شعار أكون أو لا أكون في مباريات شهر أبريل التي ستحسم الكثير بمنافسات الدوري الإيطالي بعدما تفرغ للمسابقة بعد الخروج من الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال شهر مارس.

يخوض ميلان جدول مكون من 5 مباريات في الكالتشيو خلال شهر أبريل 2021، لعل أبرزها مباراتي سامبدوريا وساسولو، بالاضافة إلى رحلة صعبة إلى العاصمة روما للعب مباراة مُعقدة ضد لاتسيو.

رجال ستيفانو بيولي ودعوا جميع البطولات هذا الموسم (الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا) أمام مان يونايتد والانتر، ولم يتبق لهم سوى القتال على حظوظهم المتراجعة في التتويج بلقب الدوري الإيطالي أمام الجار العنيد “انتر ميلان“.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، بفارق 6 نقاط وراء المتصدر انتر ميلان، مع مباراة أقل لفريق أنطونيو كونتي أمام ساسولو تأجلت بسبب فيروس كورونا، كما يبتعد زملاء زلاتان إبراهيموفيتش عن صاحب المركز الرابع يوفنتوس بخمس نقاط فقط، مع مباراة ناقصة لهذا الأخير.

مباريات ميلان في شهر أبريل

يستهل ميلان جدول مباريات شهر أبريل بمباراة ليست بالسهلة أمام سامبدوريا يوم 3 أبريل 2021، على ملعب السان سيرو، برسم مباريات الجولة 29 من السيري آ، قبل السفر ليواجه بارما في مباراة ضمن مباريات الجولة 30 يوم 11 أبريل 2021 على ملعب “اينيو تارديني”.

يعود بعدها ميلان إلى ملعبه سان سيرو، ويستقبل نادي جنوى في مباراة برسم مباريات الجولة 31، يوم 18 أبريل 2021، و يعود ليستقبل ساسولو برسم مباريات الجولة 32 يوم 21 أبريل 2021.

يختتم ميلان شهر أبريل برحلة شاقة إلى العاصمة الإيطالية روما، لخوض مباراة هامة مع سابع جدول الترتيب لاتسيو، على الملعب الاولمبي في روما، يوم 28 أبريل 2021، برسم مباريات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

التالي جدول مباريات ميلان خلال شهر أبريل 2021