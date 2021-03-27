بي ان سبورتس والقنوات الناقلة لمباراة المنتخب المغربي والمنتخب الموريتاني في تصفيات امم افريقيا 2021

تنقل قنوات بي ان سبورتس القطرية مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الموريتاني ضمن مباريات اليوم الجمعة 26 مارس، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وتقام المباراة على ملعب الشيخ ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط التي عاشت على مدار الأسابيع القليلة الماضية أحداث مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب.

ويتواجد المنتخب المغربي فى المجموعة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، وتضم المجموعة كل من (المنتخب الموريتاني – المنتخب البوروندي – منتخب جمهورية افريقيا الوسطي).

يدخل المنتخب المغربي هذه المباراة وهو على رأس صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، جمعهم من ثلاث انتصارات، وتعادل وحيد.

وسيحتاج منتخب أسود أطلس للخروج من مباراته أمام موريتانيا بنقطة واحدة لتحقيق التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون مطلع عام 2022 واللحاق بالرباعي العربي “جزر القمر ومصر والجزائر وتونس”.

على الجانب الآخر يحتل منتخب موريتانيا المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، جمعهم من تعادلين، وفوز وحيد، وتعرض لهزيمة واحدة، وسيسعي فى مباراته امام ضيفه المغربي للخروج بالثلاث نقاط لضمان تأهله كثاني مجموعته.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المغربي والمنتخب الموريتاني؟

تنقل مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الموريتاني على قناة بي ان سبورتس 4 بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات” في تطبيق لنظام الحياد من جانب القناة القطرية.

ولا توجد الكثير من القنوات التي ستنقل المباراة، لكن لهواة الاستماع إلى التعليق الفرنسي، من المقرر أن تنقل في بث مباشر على قناة بي ان سبورتس الفرنسية 2، بالاضافة إلى قناة بين سبورت كونيكت.

وسيحين موعد مباراة المغرب وموريتانيا فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت المملكة المغربية، و21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر ان مباراة المغرب وموريتانيا بالجولة الاولي من تصفيات كأس امم افريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي، فى المباراة التي اقيمت بينهما يوم 15-11-2019 على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.