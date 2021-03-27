شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على تجديد إعارة محمد صبحى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك، بنسبة كبيرة، على تجديد إعارة محمد صبحي حارس الفريق الشاب مرة أخرى فى الموسم الجديد، نظرا لصعوبة مشاركته فى المباريات حال العودة للأبيض الموسم المقبل، فى ظل وجود أكثر من حارس متميز.

ويرى مسئولو الزمالك أن عودة محمد صبحي لن تفيد الزمالك وستضر اللاعب لأن مشاركته بشكل أساسي فى ظل وجود الحراس الحاليين أمر شبه مستحيل، لذا سيكون الأفضل للنادى واللاعب تجديد إعارته سواء لنادى الاتحاد السكندري الذى يلعب فيه حاليا أو لأى نادٍ آخر، بشرط أن يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

من جهته قال محمد صبحى، "إعارتى تنتهى بنهاية هذا الموسم، ولو هرجع ومش هيكون لى دور مع الزمالك فأتمنى أن يتركنى الزمالك موسما آخر للمشاركة، خاصة فى وجود محمد أبو جبل وجنش ومحمد عواد، فالفرصة ستكون صعبة".