شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح حقيقة غضب علي علول من الجهاز الطبي بعد تفاقم إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، حقيقة غضب علي معلول، الجناج الأيسر لفريق الأهلي والمنتخب التونسي، من الجهاز الطبي للمارد الأحمر عقب تجدد إصابته خلال الفترة الأخيرة بعدما تعرض لها خلال لقاء بايرن ميونيخ في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية بقطر، والذي توجه بها الفريق الألماني. ونفى شوقي ما تردد عن غضب الدولي التونسي علي معلول مدافع الفريق من الجهاز الطبي، مؤكدا خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي مع طبيب منتخب بلاده.

وقال سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، السبت 27/3/2021، إن هناك تفاهما كاملا، بين الجهازين الطبيين للأهلي المصري والمنتخب التونسي بشأن تأهيل علي معلول، الجناح الأيسر للمارد الأحمر، الذي تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية، تحديدا خلال الشوط الأول من لقاء الأهلي وبايرن ميونخ في دور نصف النهائي لكأس العالم للأندية الذي توجه به البافاري.

وأضاف الشملي، خلال تصريحات متلفزة مساء اليوم، إن تواجد معلول في معسكر منتخب تونس منطقي، حتى يتم تجهيزه والوقوف على حالته، معلول يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وفي منتصف أبريل المقبل سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي.

تابع: على معلول لابد أن يشارك لفترات قصيرةجدا فور عودته للملاعب مع ناديه المصري وألا يخوض مباريات كاملة، لحين استعادة لياقته البدنية تماما. وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في كاس العالم للأندية، الشهر الماضي.

على معلول يخرج مصابا خلال لقاء الأهلى وبايرن ميونخ