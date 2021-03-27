شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يجبر يورجن كلوب على التفاوض مع لويس سواريز «قناص الليجا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول خطة فنية لتعويض محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، حال رحيله عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء للدوري الإسباني من خلال العملاقين ريال مدريد، وبرشلونة، أو الدوري الإيطالي إلى يوفنتوس، أو الألماني عن طريق بوابة بايرن ميويخ الذي يرغب أيضا لضم النجم المصري العالمي.

ووفقا لما نشره موقع موقع cuatro الإسباني، قرر المدرب الألماني يورجن كلوب، التقاوض مع لويس سواريز، لاعب منتخب أوروجواي، وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تعويضا للرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى.

أضاف التقرير، صلاح ليس سعيدًا في ليفربول وقد يبحث عن مخرج في الصيف، ويمكن أن يغادر لويس سواريز إذا رغب أتلتيكو في القيام بذلك في نهاية هذا الموسم، خاض لاعب كرة القدم المصري عدة مواجهات هذا الموسم مع مدربه بسبب بعض القرارات الفنية ومن إنجلترا يشير إلى أن اللاعب سيكون على استعداد للرحيل فور انتهاء الموسم الحالي.

تابع التقرير المطول، وصل لويس سواريز إلى أتلتيكو بدون تكلفة، وهناك العديد من الصحف البريطانية تشير إلى كلوب يفكر في لويس سواريز كبديل للنجم المصري، محمد صلاح، المحتمل رحيله، على الرغم من عمر لاعب كرة القدم الأوروجواياني، إلا أنه في أتلتيكو يُظهر أنه لا يزال لديه الكثير، وهو أمر يعتقد المدرب الألماني أنه يمكنه استغلاله أكثر.

محمد صلاح وسواريز من لقاء ليفربول وبرشلونة في دوري الأبطال

محمد صلاح وسواريز من لقاء ليفربول وبرشلونة في دوري الأبطال

محمد صلاح وسواريز

محمد صلاح وسواريز

محمد صلاح وسواريز.jpg