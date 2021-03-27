’’رفض يسخن بين الشوطين‘‘.. كواليس استبعاد البدري للنني من مباراة كينيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشف الناقد الرياضي، أحمد عبد الباسط، كواليس عدم مشاركة محمد النني، لاعب وسط أرسنال، في مباراة المنتخب الوطني أمام كينيا، التي أقيمت، الثلاثاء الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون.

وقال عبدالباسط، خلال تصريحاته ببرنامج "جمهور التالتة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "محمد النني رفض التسخين بين شوطي اللقاء أمام كينيا، بسبب غضبه من استبعاده من التشكيل الأساسي، وأبلغ حسام البدري المدير الفني بعدم المشاركة في اللقاء".

وأضاف الناقد الرياضي: "استبعاد النني من التشكيل الأساسي لمنتخب مصر فني بحت، وقد تحدث اللاعب في هذا الشأن خلال أول معسكر له بعد تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر".

وتابع: "النني طالب حسام البدري بعدم الاستدعاء لمنتخب مصر عقب أول معسكر مع المدرب بسبب عدم المشاركة أساسيًا، وهذا الطلب جاء إذا تواجد خارج التشكيل الأساسي خلال باقي مباريات التصفيات، حيث حصل على وعد من المدير الفني بالتواجد، وهو لم يحدث أمام كينيا وخروجه من التشكيل الأساسي".