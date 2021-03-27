شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة من التدريبات اليوم ويبدأ الاستعداد للمريخ السودانى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الكرة بالنادى الأهلى على راحة سلبية من التدريبات اليوم، السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الأحد فى إطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة المريخ السودانى فى بطولة أفريقيا المقرر إقامتها فى السودان يوم 3 أبريل المقبل، فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.‏

وخاض الفريق الأول تجربة ودية أمام فريق الشباب أمس؛ لتجهيز جميع اللاعبين، وأدى ‏تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش استمرت لمدة ساعة؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر تكليف خالد الدرندلي ‏أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى رحلة السودان المقرر لها يوم 31 ‏مارس الجارى لمواجهة المريخ.‏

وعلى صعيد متصل، استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذى ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولى لظروف مشاركة منتخب مصر فى التصفيات الأفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.

ويرغب الجهاز الفنى للأهلي فى تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه مُقدم على خوض 8 مباريات فى شهر أبريل سواء فى الدورى أو دورى أبطال إفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفنى متخوفا من تعرض لاعبيه للإصابات، لاسيما أنه يخوض تحديات قوية مثل مباراتيه الإفريقيتين ضد المريخ السودانى وسيمبا التنزانى ومواجهة الزمالك بقمة الدوري.

ويحاول موسيمانى ومعاونيه استغلال عودة عدد من اللاعبين المصابين فى تطبيق سياسة التدوير مثل وليد سليمان وناصر ماهر ومن قبلهما صلاح محسن، بخلاف ترقب أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل سعد سمير ورامى ربيعة وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا.